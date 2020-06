La Chine exige la suppression des comptes Twitter qui l’attaqueraient actuellement

Le COVID-19 a des retombées et des conséquences que l’on aurait tendance à oublier. Depuis le début de l’année, les cas d’agressions racistes dirigées vers les expatriés asiatiques ont par exemple explosé dans des pays comme les Etats-Unis, de même que le harcèlement en ligne envers ces mêmes communautés. D’après le gouvernement de la Chine, c’est tout le pays qui serait actuellement victime de campagnes de désinformation sur Twitter, et se retrouve du coup largement attaqué. Cette demande arrive un jour après l’annonce du réseau social concernant la suppression de 170.000 comptes liés à des opérations politiques de désinformation chinoises, par exemple sur Hong Kong et le coronavirus.

Et ce ne serait pas le premier succès de la Chine dans sa lutte contre les medias occidentaux : il y a peu, Zoom a admis avoir supprimé des comptes et conférences Zoom commémorant les événements de Tian’anmen sur demande du pays. D’après Hua Chunying, la porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, la Chine est « la plus grande victime des fausses informations. » Elle a ajouté que « si Twitter souhaitait réellement faire une différence, il devrait fermer tous ces comptes qui ont organisé et coordonné les attaques pour discréditer la Chine. »