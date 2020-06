Zoom a bel et bien suspendu des comptes sur demande de la Chine

Il y a peu, Zoom avait interrompu trois conférences célébrant l’anniversaire des événements de la place Tian’anmen en 1989, et suspendu les comptes des hôtes. La rumeur vient d’être confirmée officiellement : l’entreprise a pris cette décision après une demande de la Chine, où ce genre de commémorations est parfaitement illégal. Le logiciel vient de publier une réponse et une tentative d’explication aux nombreuses critiques après ce choix, très lourd au niveau du symbolisme et de la politique interne d’une firme déjà bien inquiétée au niveau de sa sécurité et de ses précédentes relations avec la Chine.

Zoom explique ainsi avoir été contacté en mai et début juin à propos de quatre commémorations, ce qui a mené à une évaluation interne des participants à ces réunions. Deux d’entre elles contenaient un grand nombre de participants situés directement en Chine, sur le continent. Les deux autres, en revanche, n’étaient pas basés dans le pays, mais la Chine a tout de même déclaré qu’un des participants avait déjà tenu une réunion du genre à laquelle des habitants chinois avaient participé. Ainsi, trois de ces quatre réunions initiales avaient été supprimées, et trois des quatre hôtes avaient eu droit à une suspension de leur compte (qui leur a été rendu depuis).