Killing Floor 2 est jouable gratuitement ce week-end

Lundi sortait une mise à jour majeure pour Killing Floor 2, le shooter coopératif gore à souhait : une nouvelle map, de nouvelles armes, et les habituels petits tweaks, correctifs de bugs et rééquilibrages. La liste exhaustive des nouveautés est disponible directement sur la page Steam du titre, un petit trailer ayant été publié pour l’occasion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le titre, le concept est des plus simples, puisqu’il s’agit de massacrer, en solo ou à plusieurs, des vagues et des vagues de différents mutants et monstres en tous genres, le tout avec un système de classes permettant une rejouabilité et des synergies à explorer.

Sorti en 2016 avec un moteur physique entièrement revu par rapport à l’opus précédent spécialement pour la partie gore, le titre a depuis bien étoffé son contenu. Et il propose à tous les joueurs qui n’auraient pas encore eu l’occasion de le tester un week-end de jeu gratuit afin qu’ils puissent s’en faire une idée plus précise. L’intégralité du jeu est ainsi accessible, même les nombreux mods présents sur le Steam Workshop, qui donnent un aperçu de la personnalisation possible. Rendez-vous sur la page Steam du jeu pour profiter de l’événement. Et si vous êtes convaincu, c’est l’occasion ou jamais d’ajouter KF2 à votre ludothèque pour la modique somme de 9,23€.