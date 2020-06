Star Wars : Squadrons fuite, et pourrait être présenté très bientôt

Certains se rappelleront avec mélancolie d’une époque où l’on attendait avec impatience l’E3, alors synonyme d’annonces grandioses qui révolutionneraient notre approche du jeu vidéo, et de promesses techniques intenables, mais pour lesquelles nous étions prêts à suspendre notre incrédulité le temps d’un trailer. Même si ce n’est plus forcément le cas depuis quelques années maintenant, la période actuelle rend un tel événement impossible. Ce n’est pas pour autant que les éditeurs et studios vont arrêter de présenter leurs jeux, loin de là. Certains prennent même de l’avance sur ces annonces : c’est le cas de Star Wars : Squadrons, qui vient de fuiter chez EA.

Le titre est ainsi brièvement apparu sur un listing Xbox.com, et semble être la concrétisation du mystérieux Projet Maverick. Les premiers visuels semblent indiquer un jeu dans la veine de la géniale série de X-Wing et TIE Fighter, et se concentrera donc probablement sur le pilotage des très nombreux vaisseaux de l’univers Star Wars. Malgré les faux pas quotidiens d’EA, difficile de ne pas être un tant soit peu excité par une telle nouvelle. Nous pourrions être fixés très vite : le 18 juin se tiendra l’EA Play, événement durant lequel l’éditeur pourra présenter ses projets à venir. Espérons que le titre en fera partie. D’après les maigres informations glanées, il s’agit d’un titre orienté multijoueurs, présentant toutefois une campagne solo, qui devrait être disponible sur PC et consoles, la Xbox One ayant été clairement mentionnée.