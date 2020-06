Paper Mario : The Origami King se détaille en vidéo

Nintendo avait réussi à surprendre son public en faisant le mois dernier une annonce sortie de nulle part : le prochain opus de la célèbre franchise de RPG Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet prochain sur Nintendo Switch. Le studio s’était toutefois fait plutôt discret en ce qui concerne les détails du jeu, mais avec la sortie approchante, une nouvelle vidéo vient d’être publiée, montrant plus en détail l’univers du titre et ses mécaniques de gameplay.

Dans les premiers opus, il était possible de se faire des alliés particulièrement utiles en combat. Cette fonction fait son grand retour dans le prochain jeu, où il sera par exemple possible de faire équipe avec Kamek, ou encore avec une bob-omb appelée Bobby. Le système de bagarre a également été détaillé : le tout se passera sur une grille d’anneaux, qu’il faudra arranger au mieux dans le temps imparti pour placer les ennemis de façon à ce que les armes puissent les frapper de façon efficace. Le système change quelque peu lorsqu’on en arrive aux combats contre les boss (qui seront d’ailleurs des fournitures de bureau comme une boite de crayons ou un rouleau de scotch), qu’il faudra atteindre au centre du plateau à la manière d’un jeu de société. Même si ces mécaniques peuvent ressembler à des gimmicks, elles ont l’air de produire un système fun, où il faudra se creuser la tête assez vite pour faire face aux grands méchants du titre.