WhatsApp prépare une fonction de recherche par date

Dans la lignée des mises à jour visant à rendre l’application de messagerie la plus pratique et complète possible, WhatsApp semble être en train de préparer de nouvelles options qui devraient faciliter considérablement les recherches. D’après WABetaInfo, la fonction de recherche par date permettra en effet bientôt d’accéder directement à une date précise de conversation, pour se rappeler plus facilement de ce qui a pu se dire à n’importe quel moment. Toujours d’après le site, quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée, un petit calendrier fera son apparition à côté de la chatbox afin de faciliter la navigation.

Mais ce n’est pas tout : l’application prépare également des nouveautés au niveau de sa gestion du stockage. S’il est actuellement possible de voir l’espace occupé par une conversation, il sera bientôt permis de le gérer de façon plus efficace. Ainsi, il deviendrait possible d’accéder à un nouvel onglet permettant de supprimer les « gros fichiers », ainsi qu’un onglet dédié aux fichiers que l’on fait suivre, pour éviter de stocker des doublons inutilement. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée quant à l’arrivée de ces nouveautés, mais si les tests sont effectivement en cours, elles ne devraient plus tarder.