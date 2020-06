Battlefield 3 : Un remaster serait en cours de développement

Après avoir déjà révélé plusieurs jeux Battlefield bien avant leur annonce officielle dans le passé, Daqari, un YouTuber, vient d’affirmer qu’une version remaster de Battlefield 3, sorti en 2011, est en cours de développement, et devrait sortir aux côtés d’un nouveau jeu de la franchise. En soi, l’information n’aurait rien d’étonnant : le marché a intégré cette mode du remaster depuis des années, et le concurrent direct Call of Duty avait profité de la sortie d’Infinite Warfare pour sortir son remaster de Modern Warfare.

Toujours d’après le YouTuber, cette nouvelle version proposera tout le contenu disponible sur Battlefield 3, qu’il s’agisse de la version de lancement, mais aussi des nombreux DLC sortis par la suite. En plus de la mise à jour visuelle, le titre devrait intégrer des nouveautés cosmétiques pour justifier les micro-transactions et autres éventuels Combat Pass. Cependant, et contrairement à certains jeux EA, le jeu ne sortirait que pour les consoles next-gen, et ne serait donc pas disponible pour la Xbox One et la PS4. Rappelons cependant que même si le leaker avait su flairer les sorties par le passé, il ne cite ici aucune source, aussi les informations sont à prendre avec des pincettes.