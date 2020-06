Metal: Hellsinger : un Doom-like très hard rock inspiré des jeux de rythme (trailer)

Prenez une pincée de Doom Eternal, rajoutez-y une grosse louche de métal bien gras et rocailleux – Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy) -, saupoudrez le tout d’un gameplay largement inspiré des jeux de rythme, et vous obtenez Metal: Hellsinger, un FPS édité par Funcom et développé par le studio suédois The Oustiders. Chaque démon massacré en rythme augmentera donnera droit à un bonus de score (plus on est dans le rythme, plus haut est le score donc), ce qui implique d’être particulièrement précis dans ses attaques. Les graphismes ne prétendent pas égaler ceux d’un Doom Eternal (vraiment impressionnant, aussi bien sur consoles que sur PC), mais le fait de « démantibuler » du streum en rythme produit tout de même son petit effet. Metal Hellsinger est attendu en 2021 sur PS4, Xbox One, et PC.