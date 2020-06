Twitter teste de nouvelles réactions aux tweets

Alors que le travail de Twitter s’est essentiellement concentré ces derniers mois sur la lutte contre les fake-news, le harcèlement, mais aussi sur l’aide apportée aux utilisateurs pour s’y retrouver parmi le déluge d’informations et se forger leur propre opinion, le réseau social n’a pas pour seule activité un bras de fer avec Donald Trump. En effet, un test qui vient d’être effectué démontre bien que la firme cherche également de nouvelles façons de proposer des interactions sur le contenu qui y est publié, afin de renforcer l’implication des utilisateurs. C’est Jane Wong, spécialiste des apps de réseaux sociaux, qui la première a découvert ces nouveautés.

Le réseau social testerait actuellement de nouvelles réactions aux tweets, qui viendront rejoindre les quelques options déjà connues des utilisateurs. Ainsi, il devrait être possible de répondre à une publication en choisissant un emoji parmi la longue liste de ceux disponibles sur nos appareils, mais aussi de cliquer sur un de ceux qui sont pré-sélectionnés : le 100 pour montrer son accord, le cercle rouge barré pour signifier au contraire son désaccord, et d’autres plus expressifs, comme un coeur, un emoji qui rit aux larmes, ou encore un visage choqué.