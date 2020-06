Une équipe confirme la base de la Théorie de la Relativité

Dans le vide, peu importe leur masse, deux objets différents finiront toujours par toucher le sol en même temps. Ils sont en effet tous deux affectés par le champ gravitationnel exactement de la même façon, et cette règle s’applique également aux objets les plus lourds que nous connaissons, par exemple les étoiles. Ce sont les bases de ce qu’Albert Einstein avançait pour sa Théorie de la Relativité, et une équipe d’astrophysiciens vient tout juste de les confirmer en répliquant à grande échelle un des tests les plus connus et les plus romancés de Galilée.

Ils ont utilisé des radio-télescopes afin de mesurer l’orbite d’une étoile à neutrons autour de deux étoiles naines, dans un système proche du nôtre au niveau du fonctionnement de l’orbite de la Terre et de la lune autour du soleil. Les résultats montrent ainsi que les trois étoiles sont affectées de la même façon par leurs champs gravitationnels. Après de nombreuses controverses et questionnements, une théorie de plus d’Einstein semble donc être vérifiée, ce qui devrait renforcer considérablement l’importance de son travail lorsqu’il s’agit de l’étude et de notre compréhension de ce qu’est l’espace-temps.