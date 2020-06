XIII : la date de sortie du remake du jeu culte fuite sur Amazon

A sa sortie, XIII n’avait pas forcément été reconnu comme un jeu majeur pour son époque. Le gameplay était des plus simples, entre infiltration et shooter classique, mais l’expérience était sublimée par une maîtrise esthétique du matériau original : tout était pensé pour rappeler la bande-dessinée belge. Des onomatopées affichées à l’écran, du cell-shading lourd à souhait, des couleurs bien choisies, l’apparition de cases sur l’écran pour préciser les conséquences de certaines actions… En somme, bien assez d’éléments pour faire du titre d’Ubisoft un jeu culte pour bien des joueurs.

Aussi, l’annonce de Microid et PlayMagic de l’arrivée d’un remake était une agréable surprise pour les fans. Et grâce à une erreur de listing sur le site Amazon Spain, on connaît désormais la date de sortie du titre : il arriverait ainsi le 10 novembre prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Ce qui représente une année de retard par rapport à la date initialement prévue, soit le 13 novembre 2019, temps que le studio a utilisé pour atteindre « le niveau de qualité souhaité. » On note d’ailleurs que d’après cette fuite, une édition limitée physique est présentée pour le PC, une denrée rare de nos jours.