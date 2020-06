Tesla devient l’entreprise automobile la mieux valorisée au monde

Avec 185 milliards de capitalisation, Tesla est devenu hier le constructeur auto le mieux valorisé au monde, devant Toyota (178 milliards) et Volkswagen (85 milliards). Il n’aura fallu à Tesla que quelques années pour atteindre ce sommet boursier, mais il y a fort à parier que les investisseurs font ici un pari sur l’avenir plus que sur les résultats actuels du groupe (Tesla vend énormément moins de véhicules que ses concurrents directs malgré de gros volumes de ventes sur le secteur du véhicule électrique). Tesla a ainsi livré 367 500 véhicules en 2019 (8 fois moins que Ford), mais là encore, les ventes ne font pas tout et les analystes estiment que le groupe est particulièrement bien placé sur les marchés d’avenir grâce à son avance technologique sur les batteries et le software embarqué (Autopilot notamment). L’ouverture récente au marché chinois est un autre motif d’optimisme.