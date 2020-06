Victime d’une cyberattaque, Honda suspend une partie de sa production

Honda est actuellement dans le viseur de hackers. Le constructeur automobile est touché par une cyberattaque depuis le début de semaine, au point que des usines de production ont dû se mettre à l’arrêt. Il en va de même pour le service client et la gestion des finances.

« Il n’y a actuellement aucune preuve de perte d’informations personnelles identifiables. Nous avons repris la production dans la plupart des usines et nous travaillons actuellement à la reprise de la production de nos usines d’automobiles et de moteurs dans l’Ohio », a déclaré Honda à The Verge.

Honda a indiqué qu’il a été touché par « un ransomware important » au niveau de son système interne, mais il n’en dit pas plus. Les premiers indices glanés par des chercheurs en sécurité suggèrent que Honda a été touché par SNAKE, un ransomware qui vient chiffrer le contenu des ordinateurs. Il faut une clé de déchiffrement pour récupérer les données, celle-ci s’obtient en payant un certain montant aux hackers. Le paiement se fait uniquement en bitcoin.

Comme on peut s’en douter, Honda n’a pas l’intention de verser le moindre centime aux hackers et tente de faire le nécessaire pour se sortir de cette situation. Le choix d’attaquer Honda est en tout cas étonnant et il n’est pas précisé pourquoi les hackers ont choisi cette cible.