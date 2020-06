Paiement sans contact : la Caisse d’Épargne et la Banque populaire abandonnent Paylib

Paylib va perdre deux banques. La Caisse d’Épargne et la Banque populaire, qui appartiennent au groupe BPCE, annoncent respectivement sur leurs sites qu’elles ne vont plus supporter le système de paiement sans contact.

« À partir du 16 juin 2020, le service Paylib sans contact ne sera plus commercialisé » par la Caisse d’Épargne et la Banque populaire, peut-on lire. « À partir de cette date, il ne sera plus possible d’enregistrer une carte bancaire (…) dans le service Paylib sans contact », continue le message. Les clients sont avertis que toute carte rendue inactive dans Paylib ne pourra plus être enregistrée une nouvelle fois. Quant aux cartes enregistrées avant le 16 juin 2020, elles pourront continuer à être utilisées avec Paylib jusqu’à la fin septembre 2020.

Ni la Caisse d’Épargne ni la Banque populaire ne donnent une explication pour l’abandon soudain de Paylib, mais il est possible que ce soit lié à une utilisation assez limitée par leurs clients.

Paylib est proposé sur Android et les clients de la Caisse d’Épargne et de la Banque populaire vont être bien embêtés maintenant parce qu’il y a un manque d’alternatives. Ni l’une ni l’autre ne supportent Google Pay par exemple. Ceux qui s’en sortent sont les utilisateurs avec un smartphone Samsung puisque Samsung Pay gère les deux banques. Mais pour les autres constructeurs Android, ça bloque. Du côté d’Apple, le support de la Caisse d’Épargne et de la Banque populaire est toujours assuré avec Apple Pay.