Far Cry 6 pourrait être dévoilé le 12 juillet

Malgré un COVID-19 qui a retardé voire annulé bien des événements majeurs de l’industrie du jeu vidéo, à l’image du salon de l’E3, les grands acteurs n’ont pas arrêté le travail, et ont cherché des solutions alternatives pour nous présenter les nouveautés à venir. D’après GameReactor, Ubisoft va ainsi présenter le prochain opus de sa célèbre franchise Far Cry à l’occasion du stream Ubisoft Forward qui sera diffusé le 12 juillet prochain. Et même si l’on ne sait pas grand chose d’autre sur Far Cry 6, mis à part que l’action ne se situera plus aux USA, la rumeur semble logique.

Il s’agit en effet, aux côtés d’Assassin’s Creed, d’une des licences les plus lucratives du studio. Avec l’arrivée de Valhalla sur les prochaines consoles de Sony et Microsoft, il ne serait en rien étonnant de voir un Far Cry 6 arriver sur les plateformes d’ici mars, soit la fin de l’année fiscale 2021. De plus, cela fait maintenant deux ans que Far Cry 5, le dernier opus « complet » de la licence, est sorti. Ce qui signifie clairement que l’heure de la relève est proche.