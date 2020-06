Rainbow Six Siege sera jouable gratuitement ce week-end

Nouveau week-end, nouveau jeu gratuit ! Du moins, gratuitement jouable, puisque Rainbow Six Siege ne sera gratuit que du 11 au 15 juin, après quoi, si l’expérience vous a convaincu, il faudra se le procurer en l’achetant. Cependant, le titre a bien des arguments pour convaincre les plus indécis : un style de jeu mélangeant plusieurs genres, créant un shooter tactique au rythme plutôt posé, des maps différentes pour lesquelles il faudra constamment adapter son approche, et une vingtaine d’agents jouables, chacun avec ses points forts et points faibles propres. Tout ce contenu sera accessible ce week-end, permettant de se faire une bonne idée de ce que donne le jeu.

Petit bonus pour les joueurs de The Division 2 : lancer R6S ce week-end débloque la tenue Thermite Outfit pour le MMO, même pour ceux qui ont d’ores et déjà acheté le FPS. Et vice-versa, un skin pour Ela sera offert aux joueurs de Siege qui feront au moins la version d’essai de The Division 2. Pour participer à cette opération gratuite, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site officiel d’Ubisoft, et de s’y connecter, voire de se créer un compte pour les néophytes.