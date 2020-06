Bungie n’a pas prévu de Destiny 3

Après des débuts sur des chapeaux de roue, Destiny 2 a traversé de nombreux changements majeurs, qu’il s’agisse du contenu in-game, du modèle économique passé au free-to-play, et même de la séparation du développeur Bungie qui a récupéré son bébé des griffes d’Activision-Blizzard. Après un tel parcours, il n’est ainsi pas étonnant que le studio annonce ne pas avoir fini de travailler sur le titre. Lors d’un stream diffusé sur Twitch, Bungie a en effet annoncé ses plans pour la suite de sa licence-phare sur les deux prochaines années, avec du nouveau contenu qui devrait renforcer l’expérience jusqu’à 2022.

Luke Smith, game director pour le titre, a teasé les trois prochaines extensions majeures : Beyond Light, qui devrait sortir cet automne pour accompagner la sortie des nouvelles consoles de Microsoft et Sony, mais aussi The Witch Queen prévue pour 2021 et Lightfall pour 2022. Une première mise à jour sortie aujourd’hui offrira un avant-goût aux joueurs, les préparant aux nouveautés à venir dans quelques mois. En plus de ces annonces concernant le contenu du jeu, Bungie a assuré que les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One auraient gratuitement droit aux versions next-gen du titre. Enfin, le « Destiny Content Vault » va faire son apparition, permettant aux joueurs de revivre leurs moments favoris du premier jeu.