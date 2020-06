Prvok : cette tiny house imprimée en 3D sera beaucoup moins chère qu’une habitation classique

La Prvok porte un nom difficile à prononcer (surtout si l’on ne parle pas le Tchèque), mais cette tiny house dispose pourtant de quelques atouts qui pourraient bien séduire en cette période de crise économique. Conçue par les architectes Michal Trpak et Burinka, la Prvok est imprimée en 3D grâce au robot Scoolpt… en seulement 2 jours (+ 28 jours de séchage tout de même…). Un nouveau type de béton a été utilisé pour la fabrication du tout premier prototype. Qu’on ne s’y trompe pas : la Prvok nécessite encore l’intervention de 25 ouvriers entre la fabrication, l’installation et la mise aux normes (électricité, arrivée d’eau, etc), mais ce chiffre doit être comparé aux 65 ouvriers qui seraient nécessaires pour le même type de construction sans impression 3D. Mieux encore, la tiny house imprimable serait particulièrement endurante et résisterait sans broncher aux ravages du temps pendant au moins un siècle ! Last but not least, les architectes de ce projet estiment que la Prvok sera in fine facturée à un prix deux fois moindre que celui d’une habitation classique (de même surface).