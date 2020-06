Xiaomi préparerait bien un smartphone équipé de 16 Go de RAM !

Le vent de la rumeur souffle fort aujourd’hui du côté de la Chine. Le site Gizmochina nous affirme sans détour que Xiaomi planche sur un futur modèle de smartphone équipé de 16 Go de RAM (soit plus de mémoire vive que nombre de notebooks actuels). Forcément, il s’agirait d’un modèle haut de gamme (voire très haut de gamme). Même le Black Shark 3 (smartphone gaming), que les rumeurs annonçaient doté de 16 Go de RAM, n’est finalement sorti « qu’avec » 8 Go (ce qui n’est déjà pas si mal). Reste donc en lice le prochain Mi Mix 4 (sans doute sous Snapdragon 865) ou bien encore le Mi 10S Pro et son phénoménal capteur (supposé) de 144 MPx.

Bien que spectaculaire, l’annonce de smartphones à 16 Go de RAM est dans l’ordre des choses… industrielles : Samsung a lancé la production de masse de mémoire RAM LPDDR5 16 Go au mois de février dernier. D’ailleurs, le Nubia Red Magic 5G disponible depuis plusieurs semaines est déjà équipé de 16 Go de RAM.