Twitch : beaucoup de clips supprimés à cause des musiques utilisées

Il y a eu une importante suppression de contenus sur Twitch aujourd’hui. La plateforme de vidéos explique avoir reçu des signalements pour l’usage de musiques sur des vidéos postées entre 2017 et 2019. Ces musiques ne peuvent pas être utilisées par les streamers, sauf s’ils ont une autorisation.

📢 This week, we've had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we're working to make this easier.

— Twitch Support (@TwitchSupport) June 8, 2020