Une beta ouverte pour The Rock of Ages 3 le 9 juin

Difficile de trouver un jeu aussi simple et aussi jouissif que ceux de la série Rock of Ages. Le concept est des plus simples : selon le studio, il s’agit d’une « rencontre entre le tower defense compétitif et l’action arcade » lourdement influencée par les mythiques Monty Python. Traduit concrètement au niveau du gameplay, on joue un énorme rocher sphérique, et l’on doit rouler et détruire le plus d’éléments possibles sur la map. Le premier opus avait été très bien reçu en 2011, de même que le second en 2017. Aussi, c’est sans surprise qu’un troisième épisode va venir s’ajouter à la saga, et ce très bientôt.

Les développeurs viennent en effet d’annoncer que la beta ouverte de Rock of Ages 3 : Make & Break serait disponible dès le 9 juin. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d’aller s’inscrire directement sur le site de Modus Games. Parmi les nouveautés de cette nouvelle entrée dans la franchise, on trouve notamment la possibilité de créer ses propres maps, pour les partager en ligne, ajoutant ainsi des interactions avec la communauté. Le jeu devrait donc être disponible très bientôt, une beta ouverte étant bien souvent la dernière étape avant la 1.0.