Plus de fusil pour Elmer dans les nouveaux Looney Tunes

Alors que les mouvements sociaux mettent une nouvelle fois en avant les nombreux problèmes de violence institutionnalisée aux Etats-Unis, les experts planchent actuellement sur un souci similaire, celui des armes à feu qui font tous les jours d’innombrables victimes dans le pays. C’est pourquoi une solution vient d’être trouvée par les studios derrière la toute nouvelle version des Looney Tunes : Elmer le chasseur n’aura tout simplement plus de fusil. Il continuera de chasser Bugs Bunny, mais devra utiliser des solutions à l’ancienne, à base d’armes blanches en tous genres comme des haches ou autres faux.

Peter Browngardt, producteur exécutif, a déclaré dans une interview que même si les fusils ne seraient plus de la partie, la « violence cartoon » à base d’explosions absurdes et de gags Acme seront encore présents. D’après lui, il s’agit de refléter dans cette version moderne les sensibilités modernes. Cette nouvelle version rejoindra donc le catalogue enfants et familles de HBO Max, aux côtés des plus anciens épisodes produits entre 1930 et 1969. En tout, on pourra donc profiter de plus de 250 épisodes, avec les 80 nouveaux épisodes de 11 minutes.