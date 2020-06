Yelp va aider les utilisateurs à trouver des entreprises tenues par des personnes noires

Alors que les Etats-Unis subissent une période de troubles sans précédents, entre une épidémie qui peine à finir et des émeutes qui embrasent le pays après la multiplication des violences et de l’impunité policières, le mouvement Black Lives Matter semble aujourd’hui plus fort que jamais. Aussi, de nombreux citoyens inquiets souhaitent marquer leur soutien aux communautés afro-américaines par tous les moyens possibles, notamment en privilégiant les commerces et entreprises tenues par des personnes noires lors de leurs sorties.

C’est pourquoi Jeremy Stoppelman, PDG et co-fondateur de Yelp, a déclaré dans une publication sur le blog de l’app qu’un nouvel outil arriverait bientôt, permettant aux gérants de marquer leur établissement comme étant tenu par des personnes noires, facilitant ainsi le processus pour ceux et celles qui souhaiteraient les soutenir. Ce système sera basé sur le volontariat : seuls ceux souhaitant afficher cette étiquette sur l’app le feront. D’après le PDG, cette décision intervient après une multiplication par 25 des recherches d’entreprises tenues par des personnes noires sur l’application. Yelp fera également don de 500.000$ à l’EqualJusticeInitiative et au NAACP Legal Defense Fund, et va doubler les dons effectués par ses employés à différentes associations dans ce domaine.