Le Steam Game Festival et EA Play prennent une semaine de retard

Avec les mouvements sociaux prenant une ampleur inédite aux Etats-Unis et un retour en force du mouvement Black Lives Matter, beaucoup de studios ont préféré reporter leur contenu et annonces du moment, comme CD Projekt Red et son Night City Wire. C’est aujourd’hui au tour d’Electronic Arts de faire ce genre de déclaration, puisque son événement de l’été, plutôt que de se produire le 11 juin, sera décalé une semaine plus tard, soit le 18, à la même heure. Le studio avait d’ores et déjà retardé le stream de présentation de Madden NFL 21, et ne va probablement pas pouvoir faire sa présentation dans les meilleures conditions.

« Avec les conversations et voix importantes qui s’élèvent dans le monde à l’heure actuelle, nous déplaçons notre rencontre autour du jeu » peut-on ainsi lire sur l’annonce faite pour l’occasion. Et même si EA ne désigne pas directement les événements en question, difficile de ne pas voir que les émeutes et manifestations semblent trop préoccupantes pour que le studio prenne le moindre risque PR. Quant au Steam Game Festival, il sera d’après Geoff Keighley également retardé d’une semaine, passant ainsi sur la période entre le 16 et le 22 juin.