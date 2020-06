Samsung : Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 annoncés début août

Avec le COVID-19, bien des entreprises du monde de la tech ont été forcées de décaler, voire d’annuler certaines annonces majeures. C’est notamment le cas pour Samsung, qui préparerait cependant la révélation très prochaine du Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2 pour le 5 août. C’est du moins la rumeur majeure du moment, avec une information corroborée par le site d’actualités coréen Dong-A Ilbo, mais aussi par Ice Universe, leaker connu. D’après eux, la firme préparerait un événement virtuel pour le 5 août, où seront dévoilés plusieurs appareils.

On parle notamment du Galaxy Note 20 et de sa version Ultra, de la nouvelle version du Galaxy Fold, mais aussi d’un Galaxy Z Flip en 5G, une Galaxy Tab S7 et sa version S7 +, ainsi que la Galaxy Watch 2. Si ces informations sont correctes, Samsung s’apprête donc à mixer tous ses événements de l’été et de l’automne pour tout lancer le même jour, et frapper très fort. On pourrait d’après les informations citées assister à un rafraîchissement de l’écrasante majorité de la gamme du constructeur, qui n’a pas peur de miser gros sur un bon coup marketing.