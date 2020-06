Mort de George Floyd, Covid-19 : Twitter enregistre des records de téléchargements

L’actualité est chargée en ce moment avec la mort de George Floyd, les manifestations et les émeutes aux États-Unis ou encore le coronavirus. Cela fait le bonheur de Twitter qui enregistre un nombre record de téléchargements.

Les cabinets Apptopia et Sensor Tower, qui analysent de près l’App Store et le Google Play Store, rapportent que l’application de Twitter a connu sa plus grosse semaine au niveau des téléchargements, et ce à l’échelle mondiale. Lundi a été la plus grosse journée avec plus d’un million de téléchargements. Cela a suivi mardi avec environ un million de téléchargements. C’est tombé à 677 000 mercredi, mais cela reste des données importantes pour une seule application en une journée.

Beaucoup de photos et surtout vidéos sont partagées en ce moment, montrant les manifestations aux États-Unis. Les contenus sont relayées sur Twitter en majorité et beaucoup de personnes semblent vouloir les consulter, d’où les installations importantes en ce moment. D’ailleurs, le sujet intéresse le monde puisque Sensor Tower et Apptopia notent que les téléchargements importants de l’application de Twitter n’ont pas seulement lieu aux États-Unis.

Outre l’affaire de George Floyd, il y a le Covid-19. La situation s’est un peu calmée dans nos contrées, mais ce n’est pas le cas dans d’autres régions. Twitter est là encore beaucoup utilisé pour s’informer.