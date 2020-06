Sony : une amende de 2,16 millions d’euros pour le remboursement des jeux PlayStation

Sony s’est fait taper sur les doigts par l’Autorité australienne responsable de la concurrence et de la consommation. Elle a infligé une amende de 3,5 millions de dollars australiens (2,16 millions d’euros) à Sony pour avoir eu « des indications fausses et trompeuses sur son site et dans ses relations avec les consommateurs australiens sur leurs droits en vertu du droit australien de la consommation ».

L’affaire portait sur quatre consommateurs qui avaient contacté Sony Europe au sujet de jeux achetés, qu’ils croyaient défectueux. Sony Europe gère le centre d’assistance PlayStation qui dessert l’Australie et d’autres territoires. Il est également responsable des conditions d’utilisation du PlayStation Network que les consommateurs australiens doivent accepter.

Les quatre consommateurs ont été informés que Sony Europe n’est pas tenu de rembourser le jeu après son téléchargement ou si plus de 14 jours se sont écoulés depuis l’achat. Il a été dit à un client qu’un remboursement ne pouvait être effectué que si le développeur du jeu l’autorisait, tandis qu’un cinquième client a reçu l’information qu’un remboursement ne pouvait être effectué que sous la forme de crédit sur le PlayStation Store.

Selon l’Autorité australienne, ces conditions ne respectent pas les lois australiennes, d’où l’amende. « Les consommateurs peuvent obtenir une réparation, un remplacement ou un remboursement directement auprès des vendeurs pour les produits présentant un défaut majeur et ne peuvent pas simplement être renvoyés vers un développeur de produits », explique le président de l’Autorité. « Les remboursements au titre des garanties accordées aux consommateurs doivent également être effectués en espèces ou par transfert d’argent si le consommateur a initialement payé de l’une de ces manières, à moins qu’il ne choisisse de recevoir un avoir », a-t-il ajouté.