Les Sims 4 : un bug étrange embrase les toilettes

Voilà un endroit où l’on attendait pas nécessairement le danger dans Les Sims 4, et pourtant, aller soulager sa vessie y est devenu aussi spectaculaire que menaçant. Les joueurs ont en effet envahi le Reddit du jeu avec des images et des histoires terrifiantes sur leurs personnages, qui se sont soudainement mis à uriner du feu. On se doute bien qu’il s’agit là plus d’un bug que d’une fonctionnalité prévue, le patch préparant l’arrivée prochaine de l’extension Eco Lifestyle ayant été déployé il y a peu. C’est en tout cas certainement une surprise pour les nombreux Sims pompiers, qui ne s’attendaient pas à gérer ce genre de problèmes.

Ce n’est clairement pas le seul bug à être arrivé avec cette nouvelle version du jeu, mais c’est de loin le plus insolite et le plus amusant. D’autres comme les sauvegardes corrompues ou la progression dans les habitations perdues font beaucoup moins sourire les joueurs. Avec la quantité d’ajouts de cette mise à jour, les bugs semblaient inévitables. On attend avec impatience la nouvelle fournée qu’apportera la nouvelle extension, dont le contenu est détaillé sur cette page.