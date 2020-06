Lionsgate va rouvrir son parc d’attractions en Chine

Alors que l’industrie du divertissement se remet péniblement de l’épidémie de COVID-19, certains grands noms comme Disney ont annoncé il y a peu la réouverture progressive de leurs parcs d’attractions partout dans le monde. C’est aujourd’hui Lionsgate qui rejoint cette liste d’acteurs majeurs de l’industrie prêts à se relancer petit à petit dans l’aventure : l’entreprise a en effet annoncé que le Lionsgate Entertainment World, vendu comme le tout premier parc « vertical » du monde et situé à Novotown, en Chine, va ouvrir ses portes à nouveau dès le 24 juin prochain.

La date est bien choisie, puisqu’elle correspond à la fête des bateaux-dragons, un événement marquant le début de l’été en Chine. Ainsi, le studio espère bien pouvoir profiter de cette période de vacances estivales pour promouvoir à nouveau ses activités immersives autour de grosses franchises comme les Hunger Games ou Twilight. Bien entendu, des mesures d’hygiène strictes seront appliquées : la capacité maximale du parc sera réduite de 50%, et tous les éléments depuis les casques VR jusqu’aux tables et manèges seront désinfectés après chaque utilisation. De plus, des paiements sans contact, en ligne ou non, seront proposés pour tous les aspects du parc, comme les billets d’entrée, les souvenirs, et même la restauration. Enfin, les travailleurs de première ligne dans le monde de la santé auront droit à un accès gratuit au parc, sur présentation des justificatifs officiels, et jusqu’à la fin de l’année.