Call of Duty ajoute un écran « Black Lives Matter »

Plus tôt dans la semaine, Activision et Infinity Ward faisaient leur mea culpa en ce qui concerne le racisme omniprésent dans les jeux Call of Duty, et ce depuis bien longtemps. Sans doute poussés par les mouvements sociaux très importants qui prennent racine aux Etats-Unis et commence à toucher d’autres villes majeures en Europe, les deux acteurs ont cependant détaillé un plan de lutte supposé réduire considérablement le contenu de ce genre sur leur jeu. Et dès aujourd’hui, les joueurs n’ayant pas fait la dernière mise à jour sont sommés de le faire à chaque fin de partie : cette dernière ajoute un nouveau splash-screen.

On peut y voir un message du studio, intitulé Black Lives Matter : « Notre communauté souffre. Les inégalités systémiques que notre communauté vit sont encore une fois sur les devants de la scène. Call of Duty et Infinity Ward sont pour l’égalité et l’inclusion. Nous sommes contre le racisme et l’injustice que notre communauté Noire subit. Jusqu’à ce que les choses changent et que les Black Lives Matter, nous ne serons jamais vraiment la communauté que nous aspirons à être. » Ce message apparaît à chaque lancement du jeu, du moins sur PS4, ainsi que pendant des chargements, ou changements de mode.