Les jeux et l’abonnement EA Access vont arriver sur Steam

S’il est un genre de jeux qui demeurait particulièrement difficile à trouver sur Steam, c’est bien les titres publiés par EA. La décision de ce dernier se comprend : depuis l’arrivée de sa plateforme Origin, quoi de mieux pour la mettre en avant que des exclus ? La tendance semble cependant s’inverser, puisque depuis Jedi : Fallen Order, les collaborations semblent repartir. Et pour cause : les jeux EA viennent d’arriver en masse sur la plateforme de Valve, anciens comme nouveaux, et avec des franchises comme Dragon Age Inquisition, Burnout, Mirror’s Edge ou Plants VS Zombies, l’éditeur semble se lancer sérieusement dans le reconquête de ce marché.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, EA a également annoncé que son programme d’abonnement EA Access fera bientôt son arrivée sur Steam. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, EA Access offre un pass permettant d’accéder à une gigantesque bibliothèque de jeux EA, mais aussi à des démos exclusives et des prix réduits sur les titres les plus récents. On attend cependant de voir si cet abonnement sera le même sur Steam, et comment la plateforme va tirer son épingle du jeu en proposant ce genre de formules qui fonctionne déjà très bien sur consoles et Origin.