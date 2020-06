Google Chrome 85 : glisser-déposer une image ne va plus fermer l’onglet en cours

Qui n’a pas déjà glissé une image dans son navigateur Internet et l’a déposée au mauvais endroit, au point que l’image vient remplacer l’onglet qui était ouvert ? Ce sera bientôt de l’histoire ancienne avec Chrome 85 et Microsoft Edge 85.

Comportement actuel

Eric Lawrence, l’un des développeurs de Microsoft Edge, explique qu’un changement va arriver dans Chromium, le moteur de rendu qui est utilisé par Chrome et Microsoft Edge (et d’autres navigateurs d’ailleurs).

Dans les versions actuelles de Google Chrome et de nombreux navigateurs, presque tous les types de fichiers, y compris les images et les PDF, que vous glissez sur la fenêtre du navigateur s’ouvrent dans l’onglet en cours. Cela peut être pratique, mais cela a une conséquence involontaire sur certaines pages. Si une page utilise le glisser-déposer dans Google Chrome, ces fichiers peuvent être un peu difficiles à utiliser et, si vous ne faites pas attention, vous finirez par fermer le site.

Nouveau comportement

À partir de Chrome 85 et Microsoft Edge 85, l’action de glisser-déposer ne va pas ouvrir le fichier dans l’onglet en cours, mais dans un nouvel onglet. Pour ouvrir un fichier dans l’onglet en cours, il suffira de le faire glisser en haut de l’écran et le déposer dans l’onglet lui-même.