Confinement : le déploiement de la fibre a été divisé par deux en France

Déployer la fibre optique pendant le confinement n’a pas été simple au vu des mesures sanitaires requises. Les opérateurs ont moins déployé pendant cette période, comme le relève l’Arcep, le gendarme des télécoms, aujourd’hui dans son observatoire du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le premier trimestre de 2020.

Au cours du 1er trimestre 2020, environ 1,2 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FTTH, soit environ 27% de plus que sur la même période de l’année précédente. L’impact de la situation sanitaire liée au Covid-19 s’est fait sentir lors de la seconde moitié du mois de mars, avec un rythme de déploiement affecté à plus de moitié. Néanmoins, l’ampleur complète de cet impact ne pourra être appréciée qu’avec les données du 2e trimestre 2020 lors de la prochaine publication de l’observatoire, explique l’Arcep.

Pour le reste, l’Arcep dit que le nombre d’abonnements à très haut débit (débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mb/s) a progressé de 605 000 et a atteint désormais 12 millions au premier trimestre de 2020. Le très haut débit, et notamment la technologie FTTH, se substitue plus rapidement chaque trimestre au haut débit, dont le nombre recule de 460 000 au premier trimestre 2020. Ainsi, 40% des abonnés en France bénéficient désormais d’un accès Internet à très haut débit (+6 points en un an).

Le nombre total d’abonnements à haut et très haut débit a atteint 29,9 millions à la fin du premier trimestre 2020, en croissance de 145 000 en un trimestre et de 640 000 en un an (+2,2%). La crise sanitaire, qui a impacté sur ce trimestre les quinze derniers jours du moins de mars, ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur la croissance du nombre d’accès à haut et très haut débit et sur la conversion des abonnés à la technologie FTTH.