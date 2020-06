Infinity Ward promet des actions plus fortes pour lutter contre le racisme dans Modern Warfare

Le racisme et la toxicité sont malheureusement devenus un élément banal de la grande majorité des jeux en ligne. Mauvais perdants, racistes, haineux, ou juste des trolls qui pensent réinventer l’humour à chaque injure raciale, il est aujourd’hui impossible d’éviter ces comportements dès lors que les jeux proposent un chat, vocal ou textuel. C’est pourquoi Infinity Ward, avec les événements sociaux qui commencent à se répandre dans le monde entier pour combattre le racisme, vient d’annoncer que les ressources pour surveiller et retirer les noms et commentaires racistes dans son jeu seraient augmentées, tout en présentant ses excuses pour ne pas avoir fait assez d’efforts jusque là.

« Il n’y a pas de place dans notre jeu pour le contenu raciste. Ceci est un effort que nous avons commencé au lancement, et nous devons faire mieux. Nous envoyons des milliers de bans quotidiens de noms racistes et haineux. Mais nous savons que nous devons en faire plus » a ainsi déclaré le studio sur Twitter. Pour ce faire, l’entreprise a d’ores et déjà un plan d’action : accroître les ressources pour surveiller et identifier le contenu raciste, ajouter de nouveaux moyens de signalement en jeu, des filtres supplémentaires et des restrictions sur les changements de noms, et augmenter le nombre de bans permanents pour que les récidivistes n’aient pas de nouvelle chance. Certains ont réagi en avançant que ces changements arrivent bien trop tard, et que le timing paraît bien cynique. Mais dans ce genre de cas, il vaut probablement mieux tard que jamais.