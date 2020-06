Parasite continue d’accumuler les récompenses aux Grand Bell Awards en Corée

Parasite, le dérangeant petit bijou de Bong Joon-ho, n’a clairement pas fini de faire parler de lui. Après un parcours sans faute depuis son arrivée à Cannes l’année dernière, puis une présence marquée aux Oscars, le film est à nouveau sur les devants de la scène pour les Grand Bell Awards (ou les Daejon Awards) en Corée. Tenue à Séoul, la cérémonie a en effet désigné le film comme grand gagnant de l’événement. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Bong, Lee Jung-eun reconnue comme meilleure second rôle, meilleur script pour le duo Bong et Han Jin-won, et enfin meilleure bande originale pour Jung Jae-il.

Le film est donc devenu rapidement un incontournable du 7ème art, même si ce dernier triomphe s’est malheureusement célébré sans le moindre public. En effet, mesures de confinement du coronavirus oblige, seuls les principaux concernés étaient présents. La productrice du film, Kwak Sin-ae, a d’ailleurs fait une déclaration en acceptant la récompense du meilleur film : « Le public qui remplissait les salles me manque. J’espère que nous pourrons surmonter ces temps difficiles et nous rencontrer à nouveau, avec des écrans de cinéma devant nous. »