Kitty Hawk abandonne son concept de voiture volante

Flyer, la première voiture volante de Kitty Hawk, qui avait su attirer l’attention, est officiellement une idée du passé. L’entreprise vient en effet de déclarer sur son blog la fin du travail sur ce concept, avançant que le travail sur son avion Heaviside sera désormais sa nouvelle priorité. La décision n’a certainement pas été facile à prendre, d’autant plus qu’elle a été accompagnée de l’annonce du licenciement de la majorité de l’équipe ayant travaillé sur le projet, soit près de 70 employés, certains ayant été transférés sur le projet Heaviside.

Révélée en 2017, la Flyer initiale était un véhicule une-place, qui ressemblait davantage à une moto qu’à une véritable voiture. Un an plus tard, l’entreprise présentait une toute nouvelle version du projet, toujours avec un seul siège, mais au design revu, avec un angle marketing précis : l’appareil est facile à conduire, et on peut s’en servir après seulement deux heures d’entraînement. Ce qui était somme toute assez logique, étant donné que la Flyer avait été conçue pour être pilotée par n’importe qui. Selon le PDG, c’est malheureusement la fin de l’histoire, le projet ne pouvant pas être rendu viable du point de vue économique.