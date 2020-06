MatePad Pro : la tablette de Huawei bientôt commercialisée en France

Difficile de prétendre que la MatePad Pro ne nous fait pas penser à une autre tablette… tout aussi « Pro ». Les lignes du MatePad Pro de Huawei empruntent en effet beaucoup à celles de l’iPad Pro, mais la différence s’arrête à cet aspect esthétique. A l’intérieur de l’ardoise se trouvent un processeur Kirin 990 gravé en 7 nm et épaulé par 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X, un GPU Mali G76, de 128 à 512 Go de capacité de stockage, une batterie de 7250 mAh (compatible recharge ulra rapide SuperCharge 40 W, sans fil et inversée), et bien sûr une dalle 10,8 pouces FullView IPS et QHD+ (100% du spectre couleur DCI-P3).

A l’instar de son homologue « pommée », la MatePad Pro est accompagnée d’une protection-clavier – qui permet de transformer la tablette en notebook en seulement quelques petites secondes – ainsi que d’un stylet M-Pencil (4096 niveaux de pression) que l’on pourra rattacher magnétiquement sur l’un des bords de la tablette. Les précommandes du MatePad Pro démarrent le 9 juin en France, avant la commercialisation fixée au 21 juin. Le prix de vente du pack complet (MatePad Pro + protection-clavier + stylet) est de 549,99 euros. A priori, embargo américain oblige, la tablette sera proposée sans les apps et services de Google