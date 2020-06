CES 2021 : le salon high-tech sera sous une forme physique et en ligne

Chaque année en janvier, toute l’industrie high-tech se réunie à Las Vegas à l’occasion du CES. Il s’agit du salon high-tech le plus important au monde avec de nombreux produits dévoilés. Aujourd’hui, les organisateurs annoncent que l’édition 2021 aura bel et bien lieu sous une forme physique.

Beaucoup d’événements physiques ont été annulés cette année pour laisser place généralement à un rendez-vous 100% en ligne. Cela s’explique avec le coronavirus et les mesures sanitaires requises. Les organisateurs du CES estiment que du progrès devrait avoir lieu d’ici janvier 2021, d’où leur ambition de maintenir le salon sous sa forme habituelle. Malgré tout, un format en ligne sera proposé pour les constructeurs qui le souhaitent.

« Votre sûreté, votre sécurité et votre santé sont toujours une priorité au CES, et nous continuons à évaluer et à étendre les mesures que nous mettons en place », expliquent les organisateurs. Quelques mesures sont détaillées, comme nettoyer et désinfecter régulièrement les espaces, prévoir des postes de désinfection partout, assurer la distanciation sociale et porter un masque.

Le CES de 2021 se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveaux téléviseurs, les nouvelles technologies dans les voitures et plein d’autres produits high-tech.