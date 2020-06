Les joueurs Path of Exile vont pouvoir cultiver leur jardin

La prochaine extension de Path of Exile va ramener le concept de farming à une notion beaucoup plus littérale : avec Harvest, il deviendra possible de s’écarter quelques instants de la violence et de la destruction en faisant une petite pause dans son jardin. Du moins jusqu’à ce que les fruits du dur labeur des joueurs ne se transforme en monstres qu’il faudra éliminer, lootfest oblige. Ce nouveau contenu va rejoindre la longue liste d’ajouts et d’améliorations qui a fait du jeu un véritable incontournable du diablo-like, et ce en free-to-play. Le studio a sorti un trailer pour l’occasion, présentant ces nouvelles fonctions.

Pour profiter de ce petit moment champêtre, il faudra créer un nouveau personnage, ce que le titre encourage de plus en plus avec chaque nouvelle mise à jour. Ce sera l’occasion pour les néophytes comme les vétérans de se lancer dans la nouvelle ligue qui s’annonce unique. Se lancer dans cette aventure botanique sera simple, puisqu’il suffira de s’adresser à Oshabi, un personnage rencontré assez tôt dans l’aventure, qui expliquera plus en détail le principe de ce jardinage spécial. L’extension arrivera sur vos machines le 19 juin.