Studio Ghibli sortira son premier long-métrage en CGI cet hiver au Japon

Les nouvelles concernant le très célèbre Studio Ghibli se font rares, les animateurs travaillant d’arrache-pied pour nous apporter la dose de magie dont ils ont le secret. Si l’on avait appris il y a peu que le prochain Miyazaki abandonnerait les nouvelles méthodes numériques pour en rester sur une animation à la main traditionnelle, le studio ne compte pas en rester là, et continue d’explorer de nouvelles techniques. C’est pourquoi le long-métrage adaptant Earwig and the Witch, un roman de Diana Wynne, sera entièrement conçu en CGI, et devrait arriver sur la télévision japonaise cet hiver.

Ce n’est pas exactement la première fois que le studio passe par ce type d’animation générée par ordinateur, puisque Hayao Miyazaki avait déjà travaillé sur le court-métrage Boro la petite chenille. Cette nouvelle sortie est donc importante pour l’histoire de Ghibli, et a été produite sous la supervision de Miyazaki, avec son fils Goro à la réalisation, et Toshio Suzuki à la production. Avec de tels talents impliqués, on ne peut qu’être impatients de voir ce que tout ceci va donner. On devrait être fixé d’ici quelques mois.