Le prochain Miyazaki sera finalement dessiné à la main

Alors qu’il avait précédemment été annoncé que le prochain film signé Hayao Miyazaki serait terminé avec les méthodes de production et de dessin numériques, son producteur Toshio Suzuki vient de déclarer tout le contraire : How Do You Live?sera finalement entièrement dessiné à la main, ce qui signifie qu’on ne devrait pas le voir avant des années. Il a également précisé que malgré une épidémie qui paralyse le monde de la production cinématographique, cette oeuvre ne devrait pas être impactée, et le travail devrait se poursuivre dans des conditions normales.

Le film en question reprendra une histoire de Yoshino Genzaburo publiée en 1937, qui raconte comment un jeune homme va vivre chez son oncle après avoir perdu son père. En décembre dernier, il avait été avancé que le film était terminé à 15%, et au début de cette année, le producteur avait expliqué pourquoi ce film représente une nouvelle expérience : « Avec la production de ce nouveau film, nous expérimentons avec le fait de ne pas avoir de deadline définie. » Le studio espère pouvoir sortir le film en salles dans les trois prochaines années.