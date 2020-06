L’application StopCovid est disponible, d’abord sur Android

L’application de traçage des contacts StopCovid est maintenant proposée au téléchargement. Elle aurait dû arriver à midi selon les dires de Cédric O, le secrétaire d’État charge du numérique, mais elle a finalement pointé le bout de son nez cet après-midi.

L’installation de StopCovid est maintenant possible pour les possesseurs de smartphones sous Android : l’application est disponible sur le Play Store. Elle n’est en revanche pas encore disponible l’App Store et ne peut encore être installée par les utilisateurs d’iPhone. C’est étonnant parce que le lancement sur iOS et Android aurait dû être simultané et il n’est pas expliqué pourquoi il y a un retard sur iPhone.

StopCovid fonctionne à l’aide du Bluetooth. L’application vient détecter les autres smartphones et alerte les utilisateurs quand ils ont été en contact avec une personne infectée par le coronavirus. Ils seront alors invités à suivre des mesures pour se protéger et protéger les autres. Il est bon de noter les personnes infectées sont invitées à se déclarer dans StopCovid afin que les autres personnes puissent être alertées. Le tout est anonyme : l’identité de la personne infectée n’est pas révélée dans la notification d’alerte.

Naturellement, le gouvernement espère qu’un maximum de Français vont installer StopCovid pour aider à la lutte contre le coronavirus. Mais encore faut-il que les Français aient confiance.