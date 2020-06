Call of Duty : les nouvelles saisons reportées à cause des manifestations américaines

Après le coronavirus, c’est au tour des manifestations anti-racistes américaines de bousculer le petit monde de la tech. Après l’annonce du report sine die de la conf PS5, Activision suit la tendance en reportant jusqu’à nouvel ordre le lancement des nouvelles saisons des FPS Call of Duty. Ainsi, la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare / Call of Duty : Warzone ainsi que la saison 7 de Call of Duty: Mobile ne sortiront pas à la date prévue du 3 juin. Le message posté par Activision fait largement écho à celui publié hier par Sony : « Bien que nous ayons tous hâte de jouer aux nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone et Mobile, l’heure ne s’y prête pas. Nous avons décalé les lancements de la saison 4 de Modern Warfare et de la saison 7 de Call of Duty : Mobile à des dates ultérieures. Pour l’heure, il est temps que ceux qui défendent l’égalité, la justice et le changement puissent être vus et entendus. Nous sommes à vos côtés… ». Difficile de faire le tri, dans cette décision (comme dans celle de Sony), entre ce qui relève réellement du soutien à un mouvement sociétal d’ampleur, et ce qui relève avant tout de l’intérêt purement commercial (trouver une date qui ne soit pas « court-circuitée » par des évènements extérieurs qui occupent toute la surface médiatique).