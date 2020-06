Your Name : le chef d’oeuvre de l’anime débarque aujourd’hui sur Netflix (trailer)

Oeuvre majeure de l’animation japonaise, Your Name raconte l’histoite vibrante de la rencontre fantastique entre Mitsuha, une adolescente un peu timide, et Taki, un lycéen vivant à Tokyo. Cette histoire d’amitié est d’autant plus singulière que Mitsuha fait la connaissance de Taki … en se retrouvant littéralement plongée à l’intérieur du corps de lycéen, comme on le ferait d’un avatar ! Les paradoxes spatio-temporels se rajoutent à cette histoire touchante et dramatique à la fois, mais l’on est surtout emporté par une DA somptueuse et sensible. Your Name a réalisé un joli score en France lors de sa sortie (près de 100 000 entrées la première semaine) et J.J Abrams a même racheté les droits pour une adaptation live-action. Le chef d’oeuvre de Makoto Shinkai (basé sur le roman du même Shinkai) est dès aujourd’hui disponible sur Netflix, et il serait vraiment dommage de passer à côté.