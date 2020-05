Amazon retire des images de produits contenant des injures racistes

Les trolls sont de sortie, et profitent du climat social explosif des Etats-Unis pour tenter de participer à leur façon aux événements. D’après The Financial Times, Amazon a en effet déclaré que des images contenant du langage raciste (notamment le fameux n-word, terrifiant dans le pays) supposées présenter certains produits, en l’occurrence des casques audio et écouteurs, de son site au Royaume-Uni. Des utilisateurs ont pris des captures d’écran de leurs pages Amazon lors de recherches comme « AirPods » et « bluetooth headphones ». Si pour des raisons évidentes on ne postera pas ces images ici, on vous garantit qu’elles contiennent bel et bien des propos orduriers.

Etrangement, le phénomène semble n’avoir touché que la version britannique du site du géant du commerce en ligne, ces images étant principalement apparues sur des nouveaux comptes, qui comptaient pas ou peu de ventes déjà effectuées. Amazon a déclaré à Reuters que les images avaient été supprimées, et que la firme « avait agi contre l’acteur impliqué. » Peu de détails ont été communiqués, comme qui est ce mystérieux acteur, ou encore si oui ou non une faille de sécurité est à l’origine du problème.