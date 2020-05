SpaceX réussit son lancement historique avec la NASA

Après des années de préparation, SpaceX, en collaboration avec la NASA, vient enfin d’envoyer ses premiers astronautes dans l’espace. Cela fait plus de dix ans qu’un tel événement n’était pas arrivé sur le sol américain, et l’entreprise est devenue avec ce lancement la première firme privée à envoyer des personnes en orbite avec ses appareils. Les deux astronautes en question, Bob Behnken et Doug Hurley, des vétérans de la NASA, ont été expédiés à bord du Crew Dragon, une capsule conçue dans le but de faire des aller-retours entre la Terre et l’International Space Station.

Même si cette mission n’était considérée que comme un test, il était crucial pour SpaceX de ne pas se rater : l’entreprise consolide ainsi son statut de partenaire privilégié de la NASA, grâce au Commercial Crew Program. L’agence recherche en effet des entreprises capables de fournir des appareils permettant de faire des aller-retours fréquents avec la station spatiale. Cette réussite rapproche donc considérablement SpaceX de son but, à savoir d’envoyer des gens et infrastructures coloniser mars. Il faudra uniquement attendre le retour de capsule, une autre étape importante dans la mission, avant de se lancer dans les célébrations.