Riot dévoile Reyna, le nouvel agent de Valorant

Riot Games vient de révéler par le biais du compte Twitter de Valorant la prochaine addition au roster du shooter compétitif après un peu de teasing bien senti. Il s’agit là de Reyna, une jeune femme mexicaine au design général qui n’est pas sans rappeler une certaine hacker d’un jeu de tir multijoueurs concurrent. Ses compétences et pouvoirs, cependant, semblent ici moins relever du piratage et sont plus basés sur la destruction : elle gagne en charge avec chaque frag effectué, ivre de pouvoir et d’âmes. Une petite vidéo présentant son gameplay a été publiée pour l’occasion.

Ses débuts sur le jeu devraient être accompagnés par la sortie d’une nouvelle map, et tout ceci devrait être disponible lors de la sortie officielle du jeu et du patch prévu à cet effet, le 2 juin prochain. Après plusieurs mois passés en beta fermée, qui a causé bien du drama sur Twitch étant donné que regarder des joueurs streamer en ligne était la seule solution pour obtenir une clé, cette sortie officielle de la 1.0 va remettre les choses à plat, recentrant ainsi les débats sur le jeu plutôt que sur ses conditions d’accès.