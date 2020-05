Zoom veut proposer un meilleur chiffrement aux utilisateurs payants

Alex Stamos, consultant en sécurité chez Zoom, vient d’accorder une interview à Reuters pour discuter du futur de la firme en ce qui concerne la sûreté des utilisateurs, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la décision de cette dernière ne satisfera pas tout le monde. L’entreprise prévoit en effet de proposer un meilleur chiffrement aux utilisateurs qui mettront la main au portefeuille et aux institutions comme les écoles, laissant les autres avec un système plus basique. Il a toutefois ajouté que ces plans n’étaient pas gravés dans le marbre.

Compte tenu des événements récents, ce n’est pas la meilleure posture à adopter, tant sur le plan éthique que sur le plan économique : après les soucis majeurs de sécurité rencontrés par la plateforme il y a quelques mois, proposer une solution payante n’est pas la solution que les utilisateurs attendaient. De plus, comme le souligne Gennie Gebhart, de l’Electronic Frontier Foundation, cela envoie un message clair et pas bien populaire comme quoi les utilisateurs gratuits et leur sécurité valent tout simplement moins que les autres. La sécurité semble en effet être la base de tout logiciel de ce genre, et non pas un argument pour séparer la base d’utilisateurs entre les premiums protégés et les autres.