Les duos arrivent sur Call of Duty : Warzone

Call of Duty : Warzone, le mode battle royale gratuit de la célèbre franchise de shooters, vient d’ajouter un nouveau mode de jeu à sa liste. Il est en effet désormais possible de se lancer dans l’aventure à deux grâce à la playlist Duos, qui vous placera en escouade avec l’ami de votre choix, ou un pick-up pour les plus courageux. Qu’il s’agisse de combats au milieu de la map, de contrats à remplir, et surtout d’arriver à finir en première place, ce nouveau mode promet d’être un défi conséquent, et ce à plus d’un titre.

« Duos est probablement le test ultime d’amitié et de travail d’équipe, » a ainsi annoncé le studio. Et force est de constater qu’avec un seul camarade pour vous couvrir, ce mode va être bien plus compliqué à gérer. Comme dans les autres modes, si votre allié tombe, il sera possible de le relever, sans quoi il ira directement au Goulag faire le traditionnel duel pour tenter de revenir en jeu. Dans le cas où il ne gagnerait pas ce duel, il sera possible d’aller le chercher en prenant le risque d’aller à la Buy Station.