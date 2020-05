[#Promo] SFR RED propose son forfait 100 Go à 12€/mois (à vie)

C’est reparti pour la promotion de SFR RED sur son forfait mobile 100 Go qui est proposé à 12€/mois (au lieu de 20€/mois). Ce tarif est valable à vie et non pendant la première année seulement.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et un quota Internet de 100 Go. Depuis l’Union européenne, les appels, SMS et MMS sont illimités et on retrouve 8 Go pour Internet. Ces 8 Go pour Internet peuvent aussi être utilisés depuis les DOM.

L’offre de SFR RED se veut sans engagement. Il est donc possible de partir chez un autre opérateur à tout moment sans payer de frais de résiliation. Et comme dit précédemment, il n’y a pas d’augmentation de prix après la première année.

Le forfait mobile à 12€/mois est disponible sur le site de SFR RED jusqu’au 4 juin à 6 heures.

En face, Sosh propose aussi un forfait 100 Go, mais le prix est de 16,99€/mois à vie. Du côté de Bouygues Telecom, on retrouve un forfait 60 Go à 11,99€/mois, un forfait 80 Go à 13,99€/mois et un forfait 100 Go à 15,99€/mois. Là encore, le prix est à vie.